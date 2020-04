O mercado de contratações do verão europeu será atípico. Com a crise do coronavírus e a paralisação das competições, muito dinheiro foi perdido. Por isso, Javier Tebas, presidente de LaLiga, alertou os clubes em uma chamada de vídeo.

O diário 'AS' assegura que o dirigente disse, literalmente: "Esqueçam de contratações, pensem na base e nos emprestados. As receitas vão cair e isso será notado."

O alerta de Tebas é representativo, já que LaLiga é a responsável por dividir os recursos dos direitos de televisão entre os clubes, por exemplo.

Essa possível redução na receita pode ser maior ou menos. A UEFA tem em mente que as competições terminem em agosto, mas ainda não existe um posicionamento oficial. Se a bola voltar a rolar, as perdas serão menores; se não voltar, maiores.