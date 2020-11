Coudet perde em estreia no Celta e mobiliza torcida do Internacional

Eduardo Coudet mal chegou ao Celta de Vigo e já está tendo que lidar com a pressão da torcida, mas não dos apoiadores do clube espanhol. Os protestos vêm dos torcedores do Internacional, ex-clube do argentino, que deixou o Colorado afirmando “não se sentir apoiado”.

Na primeira partida à frente do Celta de Vigo, Coudet foi derrotado por 4x2 no em duelo contra o Sevilla pela La Liga. A goleada marca a pior estreia do argentino como treinador, e é a segunda pior derrota sofrida por ele desde o início de sua carreira fora das quatro linhas, em 2015.

O revés contra o Sevilla só é superado pela sonora goleada sofrida por Coudet quando dirigia o Racing, em agosto de 2019, quando foi derrotado por 6x1 pelo River Plate, vice-campeão daquela temporada. Só em mais uma oportunidade um time comandado por Coudet sofreu quatro gols, em 2016, quando treinava o Rosário Central. O adversário? River Plate novamente, que venceu por 4x3 na ocasião.

Depois de uma saída conturbada do Internacional, onde chegou a disparar contra a diretoria colorada, o argentino agora enfrenta os corações partidos dos torcedores gaúchos, que subiram no Twitter a hashtag #FueraCoudet, pedindo a demissão do treinador do Celta.

As reações na rede social vão do amor ao ódio, com alguns dos usuários desejando o retorno do treinador, que fez bom trabalho no Internacional, enquanto outros fazem a publicação como uma forma de represália a Coudet. Desde sua saída o time gaúcho perdeu duas partidas, além da vitória por 1x0 contra o América-MG, em que foi eliminado da Copa do Brasil na disputa por pênaltis.

Confira as reações: