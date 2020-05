As épocas gloriosas e recentes da Seleção Espanhola não podem ser citadas sem Andrés Iniesta, ídolo da conquista da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Nesta quarta-feira, 27 de maio, a estréia do meia com a 'la Roja' completa 14 anos. Foi em um amistoso contra a Rússia.