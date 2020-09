Estrela dos EUA, Alex Morgan assina com o Tottenham

Ao lado de Megan Rapinoe, Alex Morgan foi líder do ataque e do vestiário dos Estados Unidos na conquista da Copa do Mundo de 2019.

Agora, ela terá uma experiência na Inglaterra. Neste sábado, foi confirmado seu empréstimo para atuar com a camisa do Tottenham durante a temporada 2020-21.

A atacante de 31 anos ainda pertence ao Orlando Pride, mesmo time de Marta. Assim como a brasileira, Alex Morgan esteve entre as 20 indicadas à Bola de Ouro 2019.