"Eu ia jogar contra o Atlético e gritei para o ônibus parar porque fui chamado para o Real Madrid"

Michael Essien foi um pedido expresso de José Mourinho no Real Madrid. Lass Diarra foi para o Anzhi, precisando de um jogador com suas características e pensava no ganês.

O então jogador do Chelsea lembrou como se deu sua chegada à Espanha. "Eu estava com o Chelsea em Mônaco para a partida da Supercopa Europeia contra o Atlético e um número estranho me ligou. Era José Mourinho. Começamos a conversar e ele me disse para ir com ele. Então eu disse que estava pronto", assegurou Essien à jornalista sul-africana Carol Tshabalala.

"Meu agente me ligou depois de algumas horas e eu contei o que aconteceu. O Real Madrid estava fazendo o acordo e eu estava no ônibus saindo para o estádio. Eu já estava indo quando meu agente me ligou e me perguntou onde eu estava. Ele falou para eu voltar ao hotel", explicou Essien.

Assim, o então jogador do Chelsea o ouviu. "Eu tive que gritar com o motorista do ônibus para parar. Todos os meus colegas de equipe estavam olhando para mim. Eu disse a eles que tinha que descer do ônibus e que os veria mais tarde. Voltei para o hotel e tudo foi feito a tempo", lembrou.

Essien finalmente foi para o estádio, onde viu sua equipe perder para o Atlético. Lá, ele se despediu daqueles que eram seus companheiros e foi para a Espanha. "Fui a Madri apenas com minhas chuteiras, caneleiras, jeans, camisa e meu agasalho do Chelsea. Cheguei ao aeroporto onde Mourinho estava me esperando. Fui ao hospital para fazer meu exame médico e no dia seguinte comecei a treinar".