"Eu venci o vírus, mas você não é Zlatan; use máscara"

Zlatan Ibrahimovic disse adeus ao coronavírus e voltou com tudo na partida contra a Inter de Milão. O sueco não se viu afetado por esses dias em casa.

Mas Ibra, como ele mesmo costuma dizer, é Ibra. O atacante apareceu nas redes socias enquanto estava confinado e chegou a dizer coisas como "esse animal não pode ser domesticado''.

Uma vez superado o coronavírus, Ibrahimovic se tornou o garoto propaganda de uma campanha contra o COVID-19 e que promove o uso das máscaras e a distância social.

"O coronavírus me desafiou e eu venci.. mas você não é Zlatan. Use máscara e mantenha sempre a distância", diz o jogador no vídeo.