Ex-seleção alemã, Jürgen Klinsmann é oferecido ao Flamengo

Campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro em 2019, o Flamengo conseguiu chamar à atenção do mundo. Prova disso é que depois da saída de Jorge Jesus os telefones de Marcos Braz e Bruno Spindel, dupla que comanda o dia a dia do futebol rubro-negro, não param de tocar. Entre vários nomes oferecidos, um de grande influência na história do futebol: Jürgen Klinsmann.

O alemão de 55 anos está livre no mercado desde que deixou o Hertha Berlin em fevereiro e segundo apuração da Goal, se mostrou muito interessado com a possibilidade de comandar o Flamengo. O nome do técnico que, é fluente no inglês e domina um pouco do espanhol, bateu na mesa do Rubro-Negro nos últimos dias e causou impacto positivo.

Jürgen Klinsmann

Ex-atacante, Klinsmann é uma das figuras mais respeitadas na história do futebol alemão, ele foi peça importante na conquista da Copa do Mundo de 1990 como jogador e como treinador revolucionou o futebol da seleção. Em 2004, assumiu a direção técnica da Alemanha, que vinha de péssimos resultados no cenário mundial, e comandou uma reestruturação na Federação montando uma equipe de especialistas com Joachim Löw e Oliver Bierhoff.

O resultado todos conhecem, Klinsmann lançou a base do elenco que, oito anos depois, se tornou campeão do mundo no Maracanã após atropelar o Brasil por 7 a 1 na semifinal. Além do trabalho na equipe alemã, ele comandou o Bayern de Munique e a seleção dos Estados Unidos por cinco anos. 0

Além do alemão, outro treinador com experiência em seleções foi oferecido ao Flamengo. Trata-se de Javier Aguirre, que comandou o Leganés nesta temporada. O mexicano de 61 anos pela seleção japonesa, mexicana e egípcia. Ele também comandou times como Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, entre outras.