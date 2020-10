VÍDEO: Fábio Santos comenta como foi trabalhar com Vagner Mancini

Fábio Santos está de volta ao Corinthians com contrato válido até o final de 2021 após passagem pelo Atlético Mineiro e vestirá a camisa do clube com que conquistou seis títulos.

Na primeira passagem, jogador foi campeão brasileiro (2011), campeão da Libertadores e Mundial de Clubes (2012), campeão paulista e da Recopa Sul-Americana (2013) vestindo o manto alvinegro.

Nessa terça-feira, o lateral concedeu entrevista coletiva em sua apresentação oficial e contou sobre como foi sua primeira experiência trabalhando com o técnico Vagner Mancini - confira no vídeo acima.