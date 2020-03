Falcao marca mais dois e seguem em alta no Galatasaray

Falcao chegou à Turquia no começo desta temporada com grande festa da torcida, que o recebeu como uma verdadeira estrela. Em seguida, uma lesão o afastou de campo por mais de dois meses, complicando seu começo de trajetória no Galatasaray.

O colombiano de 34 anos superou o começo complicado e está brilhando. Neste domingo, contra o Genclerbirligi, o atacante marcou duas vezes e confirmou que os problemas físicos são coisa do passado.

As duas vezes em que balançou as redes foram semelhantes, ao melhor estilo '9'. Teve apenas que estar bem posicionado para receber em boas condições e mandar a bola para dentro.

Com mais esses dois, foi fundamental na vitória em casa por 3 a 0 e agora soma o total de nove gols nas 18 partidas das quais participou pelo time turco.