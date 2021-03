FC Porto vence e reassume a vice-liderança

O Porto visitou o Gil Vicente nesse sábado pela 22º rodada do Campeonato Português e saiu com uma importante vitória, suficiente para recuperar a vice-liderança.

O segundo colocado no Português tem vaga direta na fase de grupos da Champions, por isso é um posto tão importante para as pretensões dos Dragões, que ainda sonham com título.

Os comandados de Sérgio Conceição não tiveram problemas para superar o Gil Vicente, atualmente na zona de rebaixamento com 19 pontos na 17º posição.

Uribe abriu o placar logo aos 7 minutos e Sergio Oliveira ampliou aos 60'. Evanilson ainda chegou a marcar o terceiro no finalzinho da partida, mas o VAR invalidou a jogada por impedimento de Luis Díaz.

Na próxima rodada, o Porto recebe o Paços de Ferreira (5º), enquanto o Gil Vicente encara o Vitória de Guimarães (6º).