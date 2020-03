Felipão mais próximo do Colo Colo: chilenos embarcam rumo ao Brasil

Ato contínuo da derrota para por 2 a 0 para o Jorge Wilstermann, em sua estreia na Libertadores, dirigentes do Colo Colo embarcaram para o Brasil com uma missão: chegar a um acordo para que Luiz Felipe Scolari seja o novo treinador do clube chileno.

Através das redes sociais, o clube informou que o presidente Aníbal Mosa, o gerente esportivo Marcelo Espina e Harold Mayne-Nicholls, vice-presidente executivo, estão a caminho do Brasil.

Nuestro presidente Aníbal Mosa, el gerente deportivo Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo, se encuentran en Brasil gestionando la incorporación de nuestro próximo DT