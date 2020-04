Felipe Melo relembra briga com PVC na TV

Em uma live transmitida pela conta do Allianz Parque no YouTube, o volante palmeirense Felipe Melo - sempre bastante polêmico - relembrou uma das brigas mais clássicas do futebol brasileiro, entre ele e o jornalista Paulo Vinicius Coelho.

A discussão entre o jogador, que na época jogava na Juventus, e o jornalista da ESPN, hoje na Globo, aconteceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, quando PVC questionou o volante sobre a temporada ruim que teve na Itália em 2009/10 e sobre o que se poderia esperar dele na seleção brasileira.

Irritado com o questionamento, Felipe Melo acabou desligando o telefone no meio da entrevista após o diálogo: "Você é jornalista?", "E você, é jogador?". "Aí acabei desligando o telefone porque naquela época eu não tinha experiência pra responder".

Durante a live do Allianz Parque, Felipe Melo disse que a falta de experiência em falar com jornalistas pesou muito na discussão: "Ele teve sorte". O volante e zagueiro ressalta que o jornalista fez "um monte de pergunta sem nexo" logo após ele ter sabido de sua convocação para a disputa da Copa do Mundo. "Era o momento de o Felipe falar de como estava o coração naquele momento tão importante", disse o jogador.

O volante afirmou que a briga já foi resolvida, logo em seguida ao ocorrido: "Mas é outra coisa também que já foi solucionada, logo depois ele me ligou e nós conversamos, tanto que voltei lá. Acontece, faz parte, ficou para trás".

Em fevereiro, em entrevista ao jornalista Alê Oliveira, também pelo YouTube, Felipe ressaltou que após as brigas não assiste mais aos programas esportivos: "Eu não assisto mais nada. Quando eu cheguei no Brasil, eu via, mas faz uns dois anos que não acompanho nada. Nem quando vou bem, ou quando vou mal".

O Palmeirense também falou que, com o tempo, aprendeu a lidar melhor com as críticas que sofre. "Procuro ver o lado bom. O mesmo cara que me xinga é o que chega no meu Twitter e pede pra eu jogar no time dele. Faz parte", disse.