Fernando Torres escala a seleção de sua carreira

Após confirmar sua aposentadoria, Fernando Torres pode se orgulhar de ter feito uma carreira longa em grandes times: Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan e Sagan Tosu. Não se pode esquecer, claro, da Seleção Espanhola.

Além de grandes equipes, uma série de craques já esteve ao seu lado. Em época de quarentena, o histórico atacante espanhol passou pelo canal oficial do Liverpool no Youtube para formar a escalação dos melhores companheiros com quem já jogou.

Torres deixou de fora Iker Casillas para escolher Jan Oblak no gol. Na defesa, uma linha com três zagueiros formada por Diego Godín, John Terry e Carles Puyol.

No meio de campo, mais uma linha tripla, com Xavi Hernández, Javier Mascherano e Xabi Alonso. O trio de meias conta com a presença de Steven Gerrard mais à frente.

A linha mais ofensiva tem três conhecidos de sua seleção: David Villa, Andrés Iniesta e o própio Fernando Torres.