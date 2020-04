FIFA quer que atletas com contrato até junho completem a temporada

Atualmente, existem duas grandes perguntas no mundo do futebol: quando as competições retornarão e o que acontecerá com os contratos que terminam em 30 de junho, pois parece claro que retomar as disputas faria o fim da temporada passar dessa data. A FIFA tem seu posicionamento bem definido sobre a segunda questão.

Sua recomendação aos clubes, que não é uma obrigação, é permitir que os jogadores que se vêem nesses casos concluam os campeonatos, de acordo com informações da agência 'dpa'.

O dia 5 de junho é um bom momento começar a recuperar o tempo perdido, de modo que o futebol pode ser estendido para julho e agosto, com jogadores 'sem contrato' ainda vestindo a camisa de seus times atuais.

Por enquanto, a FIFA segue acompanhando a situação da pandemia para também responder à primeira questão. O reinício dos jogos depende ainda do que acontece na saúde e o calendário será definido de modo que atrase o mínimo possível a temporada seguinte. Um quebra-cabeças que envolve dezenas de competições nacionais e continentais paradas pela metade.