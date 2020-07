Filho de Rivaldo desperta o interesse de espanhóis

Após uma temporada e meia na Bulgária, o brasileiro de 25 anos voltou à Romênia em janeiro de 2019 para atuar no Viitorul Constanta.

Rivaldinho, filho do jogador eleito melhor do mundo em 1999, agora estaria na mira de times da segunda divisão do campeonato espanhol, conforme informações de 'AS', que não cita os nomes dessas equipes.

O jornal espanhol afirma que também há clubes da Arábia Saudita e da Índia interessados na contratação do atacante, que marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Academica Clinceni e soma nove gols em 23 partidas.

O filho de Rivaldo iniciou a carreira no Mogi Mirim antes de ir ao Boavista (Portugal). Sua trajetória ainda teve passagens por XV de Piracicaba, Paysandu, Dínamo de Bucareste e Levski Sofia.