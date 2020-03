Final da Copa da França é adiada por causa do coronavírus

Como esperado, a Liga de Futebol Profissional (LFP) suspendeu da final da Copa da França devido ao avanço do coronavírus, que também afeta o país francês.

A partida estava marcada para 4 de abril no Stade de France, em Paris, e daria o título da competição a PSG ou Olympique de Lyon. No momento, não há uma nova data definida para a disputa.

Como apontou 'L'Équipe', a LFP debateu em assembléia a possibilidade de passar o jogo para 22 de abril, mas ainda não há confirmação sobre isso. A decisão foi tomada após os dois clubes se recusarem a jogar a portas fechadas.

Na França, o coronavírus já afetou mais de 800 pessoas e as medidas de cuidado já estão em andamento no futebol do país. Até 15 de abril, todas as partidas serão disputadas sem público.