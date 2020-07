Flamengo faz reunião com Carlos Carvalhal; Leonardo Jardim é o próximo

O Flamengo já deu os primeiros passos em Portugal na busca pelo substituto de Jorge Jesus. A 'Goal' apurou que o vice-presidente Marcos Braz, que está em Lisboa desde quinta-feira, teve um encontro com Carlos Carvalhal (na foto) e também agendou uma reunião para sábado com Leonardo Jardim.

Com contrato perto do fim, Carvalhal tem neste fim de semana o último compromisso com o Rio Ave, diante do Boavista, na última rodada da liga portuguesa. Precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Famalicão para assumir a quinta colocação e, consequentemente, garantir uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Na visão do Rubro-Negro, o português de 54 anos tem um bom perfil para dar continuidade ao trabalho de sucesso feito pelo compatriota Jesus. Enxerga o jogo de forma mais ofensiva e nutre bom relacionamento com os jogadores no dia a dia. Com passagens por Sporting, Besiktas, Sheffield Wednesday e Swansea City, chegou a ser a bola da vez no Red Bull Bragantino no começo do ano. Na ocasião, no entanto, o Rio Ave vetou a saída.

Leonardo Jardim, que numa primeira abordagem por telefone avisou que prefere permanecer na Europa, decidiu ouvir pessoalmente o projeto do Flamengo. Além de preocupado com a crise política-sanitária no Brasil, que contabiliza mais de 80 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, o também português tem dúvidas em relação ao pagamento integral do contrato numa eventual rescisão forçada.

Livre no mercado desde dezembro do ano passado, Jardim, de 45 anos, é o que tem o currículo mais "atraente". Foi campeão francês com o Monaco em 2016/17, tendo batido o todo poderoso PSG. Antes, passou por Braga, Sporting e Olympiacos.

Mais estrangeiros na mira

Apesar da preferêmncia, o sucessor de Jorge Jesus não necessariamente precisa ser português. Decidido a contratar um novo estrangeiro, o Flamengo trabalha ainda com outros nomes, entre eles dois espanhóis: Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, que já teve uma conversa por vídeo, e Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, referenciado por Rafinha. Vários outros "gringos" foram oferecidos nos últimos dias, como o alemão Jurgen Klinsmann, ex-treinador da seleção da Alemanha.