Flamengo fecha com plataforma e cobra 10 reais por transmissão de semifinal

O Flamengo buscou o acerto com uma emissora de TV para a transmissão da semifinal da Taça Rio, diante do Volta Redonda, no domingo(03), mas sem sucesso, pelo curto espaço de tempo, o clube fechou com a plataforma MyCujoo e os torcedores vão precisar desembolsar 10 reais para assistir o confronto que vale vaga na final. Sócios torcedores terão acesso grátis.

O MyCujoo transmitiu a vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Boavista, na última quarta-feira(03), para fora do Brasil. Na ocasião, os torcedores residentes em outros países tiveram que acessar o aplicativo ou portal e comprar o duelo por 8 dolares.

COMO VAI FUNCIONAR PARA FLAMENGO X VOLTA REDONDA?

Dono do mando de manto da semifinal, o Flamengo decidiu negociar também a transmissão para o Brasil com o MyCujoo. Os torcedores vão precisar acessar o aplicativo via IOS, Adroind ou entrar no site, fazer um cadastro e através de um pay wall e efetuar o pagamento via cartão de crédito. O valor será de 10 reais.

Para os sócios torcedores do Flamengo, o jogo será de graça. Os sts vão receber nesta sábado(04), um email do clube explicando o passo a passo para ter acesso ao jogo sem pagar.

Vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Tostes, confirmou a transmissão e disse que o clube precisa buscar novas receitas

"O Flamengo precisa muito buscar e mostrar quanto vale o jogo dele. Precisa muito de novas receitas, encarar esse mundo digital com novas oportunidades. Então, vamos fazer esse jogo de domingo através da plataforma de streaming. Primeira vez que vamos fazer isso, acho que é um marco que pode levar a gente a outro patamar, que nenhum outro clube do Brasil e do Mundo pode chegar. Vamos fazer a venda do jogo por apenas R$ 10 para que todos possam ver em casa. O ingresso desse jogo, no Maracanã, seria aproximadamente R$ 30, mas vamos cobrar R$ 10. Pedimos a colaboração de todos. Vamos fazer o streaming, bater mais um recorde e mostrar quanto vale o Flamengo. As vendas vão ser abertas amanhã, através da comunicação oficial do Flamengo".

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir deste sábado(04), por volta das 10h, o jogo estará agendado no MyCujoo e os acessos liberados para a compra. O Flamengo encara o Volta Redonda no domingo(05), às 16h, no Maracanã. A partida vale vaga para a final da Taça Rio.