Flamengo já comemora sucesso financeiro do Fla-Flu

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que acontece nesta quarta-feira (15), às 21h, no Maracanã, ainda nem começou mas é considerada um sucesso pelo Rubro-Negro, pelo menos no lado financeiro. A diretoria conseguiu negociar com o SBT, que vai transmitir a partida em TV aberta para todo o Brasil, o Facebook e com emissoras de China e Portugal.

Com o canal de Silvio Santos, o Flamengo chegou a um acordo considerado muito importante. O clube vai dividir o sinal, que também terá trasmissão pela Fla TV na internet, e os anúnciantes adquiridos pelo SBT. A emissora já fechou seis cotas de patrociníio: PicPay, Havan, Hypera Pharma, Ambev, Univeler e Universidade Estácio de Sá.

Inicialmente, segundo informações da coluna de Gabriel Vaquer, as cotas seriam negociadas por 7,9 milhões de reais, no entanto, o SBT não confirmou o valor. A reportagem da 'Goal' apurou que nem todos os parceiros pagaram esta quantia pelos anúncios de hoje. Apesar disso, o Flamengo já comemora o sucesso financeiro da operação, muito maior do que a soma das duas últimas transmissões feitas pelo clube.

Com foco no mercado internacional, o Flamengo também negociou os direitos com uma TV chinesa, com a emissora portuguesa CMTV e com o Facebook, que fará a transmissão da partida para fora do país, exceto China e Portugal, estima-se que cada um pagou algo em torno de 150 mil reais. Além disso, o Rubro-Negro tem a possibilidade de lucrar com o SuperChat no Youtube e o #ValeOIngresso, ticket virtual criado pelo departamento de marketing para o torcedor que deseja contribuir.

Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Flamengo recebe o Fluminense no Maracanã, às 21h, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para se sagrar campeão carioca pela 36ª vez.