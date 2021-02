Flamengo, o campeão brasileiro no ano da pandemia

O Flamengo comemora. A maior torcida do Brasil festeja e já pode gritar 'é campeão' pelo segundo ano seguido, feito que chega na temporada mais atípica da história do futebol. O contexto da pandemia impede que a massa Rubro-Negra se reúna no estádio e nas ruas como na edição do ano passado, mas a conquista tem o mesmo peso e entra para a história após uma noite que não foi tão tranquila quanto poderia ser.

Um queria o título e o outro buscava a vaga direta para a Libertadores. Todos tinham muito em jogo e faziam uma intensa marcação alta, mas foi o Flamengo que teve o ímpeto ofensivo no primeiro tempo.

Era um jogo com atenção dupla. Apesar de dependerem apenas de si, as duas equipes se enfrentavam com interesse pelo que ocorria nos jogos de Fluminense e Internacional, que ameaçavam os objetivos de são-paulinos e flamenguistas.

Com postura focada no ataque, o Rubro-Negro ocupou o campo adversário antes do intervalo e insitiu na busca por espaços. Apesar de ter 66% da posse de bola nos primeiros 45 minutos, o time treinado por Rogério Ceni não foi capaz de superar o bloqueio Tricolor.

Houve poucas boas finalizações do Flamengo, que tentou oito vezes e não conseguiu chutar em direção ao gol. Gabigol era o mais acionado dentro da área, mas não conseguiu fazer Tiago Volpi trabalhar.

Se faltava precisão para os cariocas, os paulistas não desperdiçaram sua chance. A única finalização foi de Luciano, que abriu o placar com um belo gol de falta sofrida por Tchê Tchê dentro da meia-lua. Aos 48 minutos, o artilheiro do campeonato bateu com categoria no lado do goleiro Hugo Souza.

Após o intervalo, o Flamengo entrou em campo e foi direto para o ataque. Essa postura demorou apenas cinco minutos para surtir efeito. O gol de empate foi marcado por Bruno Henrique, que desviou para dentro após Arrascaeta cobrar escanteio e Gustavo Henrique cabecear para o meio da área.

O time de Ceni seguia tentando a vitória no campo de ataque, mas o São Paulo não pecava em suas chances. Sem criar, o Tricolor recebeu presente para fazer seu segundo gol.

O lance ocorreu aos 58 minutos e teve origem com lançamento de Hugo Souza mandando a bola direto no peito de Daniel Alves, que dominou com classe e, no segundo toque, deu ótima assistência para Pablo receber na área e mandar para dentro.

O São Paulo seguiu sendo pressionado até os instantes finais, mas levou a melhor diante de um líder com muita vontade e pouca organização ofensiva. Com o apito final, restou ao grupo de Rogério Ceni usar celulares em campo para assistir os últimos minutos do jogo do Inter.

Apesar da derrota, o Flamengo acaba o campeonato brasileiro em primeiro lugar graças à vantagem de um ponto sobre o Internacional, que ficou no empate em 0 a 0 contra o Corinthians no Beira-Rio.