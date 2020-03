Flamengo sonha com volta gradativa do futebol até maio

A pandemia do coronavírus paralisou a maioria dos campeonatos pelo mundo, e não foi diferente no futebol sul-americano, que teve todas as competições suspensas. Diante deste cenário, o clima de instabilidade financeira bate na porta dos clubes brasileiros e já causa grande preocupação. As discussões sobre redução de salário dos atletas, férias e calendário estão na mesa e mesmo com boas medidas sendo tomadas, o impacto deve ser grande.

No Flamengo, clube bem estruturado financeiramente e que mais arrecada na América do Sul, o consenso é um só: problemas virão, para todos, e o Rubro-Negro não estará imune a isso. No entanto, há o entendimento de que, pelo bom fluxo de caixa, a instituição conseguirá passar menos dificuldades na turbulência que afetará todo o futebol brasileiro.

Para se ter uma ideia, o Azeite Royal, patrocinador dos quatro clubes do Rio, pediu a rescisão de contrato e cancelou o patrocínio das equipes. Agora, os presidentes tentarão por meio da justiça ou de acordos minimizar o problema. A Amazon, empresa com quem o Flamengo negociava o patrocínio master congelou as conversas.

A empresa ressaltou que segue com o interesse de patrocinar o clube, mas internamente já há o consenso de que os valores conversados anteriormente podem sofrer mudanças. O time carioca tinha expectativa de receber cerca de R$ 40 milhões por ano, incluindo variáveis. A negociação só deve ser retomada quando a situação normalizar e o time voltar a entrar em campo.

A volta das competições, inclusive, tem tirado o sono da diretoria rubro-negra, os mandatários do clube concluíram que, para que não haja danos maiores ao calendário, os jogos precisam retornar até no máximo dia 15 de maio, conseguindo realizar o encerramento da temporada no dia 30 de dezembro, praticamente na véspera da virada do ano.

As propostas do Flamengo vão na linha de um retorno gradativo, com as férias que já foram concebidas, seguida de uma nova pré-temporada mais curta ao início das partidas com portões fechados nas primeiras rodadas.

Nesta semana, em uma reunião na CBF com os representantes das equuipes de Série A e B, Manoel Flores, diretor de competições, afirmou que se o futebol brasileiro não retornar até o dia 1 de julho, não haverá calendário suficiente para as disputas do Brasileirão e Copa do Brasil sem mexer no formato de disputa.