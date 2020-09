Flamengo volta a treinar de olho no clássico contra o Fluminense. DUGOUT

Confira como foi a reapresentação do Flamengo após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. A equipe comandada por Domènec Torrent voltou a treinar já de olho no clássico contra o Fluminense, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.