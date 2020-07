Fla-Flu: quem venceu mais vezes?

FLA-FLU: QUEM VENCEU MAIS NA HISTÓRIA?

Flamengo e Fluminense duelaram em 426 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival: foram 155 vitórias, 139 empates e 132 derrotas. Além de ter marcado 616 gols e sofrido 560.

Considerando apenas o Campeonato Carioca, foram 253 confrontos até o momento, com 91 vitórias do Fla e 78 do Flu, além de 84 empates (378 contra 349 gols marcados, respectivamente).

A MAIOR GOLEADA NO FLA-FLU

Com mais de 100 anos de história, o que não falta é placar elástico quando Fla e Flu entram em campo. E mais uma vez, a maior goleada no clássico é favorável ao time da Gávea.

Em 10 de junho de 1945, o Tricolor foi derrotado por 7 a 0 na disputa pelo Torneio Municipal, em São Januário. Pirilo estava inspirado no dia e foi o grande artilheiro do jogo com quatro gols marcados. Tião ainda fez dois, enquanto Adilson, um.

FLA-FLU: A DESPEDIDA DE ZICO

2 de dezembro de 1989. Os torcedores do Flamengo guardam com carinho a data que marcou a despedida de Zico com a camisa 10 do clube. E para se tornar ainda mais inesquecível e especial, o rival foi justamente o Fluminense.

No Estádio Municipal de Juiz de Fora, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro aplicou uma goleada de 5 a 0, com gols de Zico, Renato, Luís Carlos, Uidemar e Bujica.

No total, Zico balançou as redes em 728 oportunidades em 1132 jogos disputados, dos quais 89 foram pela seleção brasileira (67 gols).

A ARTILHARIA DO FLA-FLU

O clássico Fla-Flu coleciona uma lista extensa de goleadores. Porém, apenas um pode se orgulhar de ocupar o topo: Zico . Durante as décadas de 70 e 80, o Galinho foi o grande problema da torcida tricolor, registrando uma média de 0,43 gols por partida diante do Fluminense.

ZICO - FLAMENGO - 19 gols - 0,43 de média

PIRILO - FLAMENGO - 18 gols - 0,69 de média

HÉRCULES - FLUMINENSE - 14 gols - 0,56 de média

RUSSO - FLUMINENSE - 14 gols - 0,38 de média

RIEMER - FLAMENGO - 13 gols - 1,08 de média

LEÔNIDAS - FLAMENGO - 13 gols - 0,59 de média

PERÁCIO - FLAMENGO - 12 gols - 0,92 de média

ÉZIO - FLUMINENSE - 12 gols - 0,60 de média

DIDA - FLAMENGO - 11 gols - 0,65 de média

VALDO - FLUMINENSE - 11 0,46 de média

COMO FOI O ÚLTIMO FLA-FLU DISPUTADO?

Pela final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense fizeram um confronto conturbado nos bastidores, com muita confusão para decidir questões da transmissão do duelo, transmitido pela FluTV, quebrando recordes de audiência no YouTube.

Dentro de campo, o confronto terminou empatado por 1 a 1 após os 90 minutos, com gol de Gilberto e Pedro, ex-Fluminense.

Então, nos pênaltis, brilhou a estrela de Muriel - irmão de Alisson, estrela do Liverpool -, que defendeu duas penalidades para o Tricolor sair com o título do segundo turno do Campeonato Carioca.