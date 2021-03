Flick insistiu: cumprirá seu contrato com o Bayern

Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, negou pela segunda vez que está deixando sua atual equipe para ir treinar a Seleção Alemã.

"Tenho contrato até 2023 e quero continuar trabalhando com sucesso no Bayern e ganhar títulos", disse o treinador da equipe bávara na preparação para o confronto com o Werder Bremen.

Flick explicou que "não há tempo para especular" sobre seu futuro. “Quando eu era interino, especulava-se sobre as contratações de Pochettino, Ten Hag ou Tuchel”, relatou.

"Depois tivemos a melhor temporada da história do clube. Só estou interessado no agora, neste caso, no jogo contra o Werder Bremen", concluiu o treinador do Bayern de Munique.

O nome de Flick tem sido um dos mais populares desde que a Federação Alemã confirmou a despedida de Joachim Löw após o fim da Eurocopa.