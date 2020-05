Fluminense inova e apresenta nova camisa em Live

Hudson posa com a nova camisa do Fluminense para a temporada 2020. Twitter @Fluminense

A pandemia provocada pelo novo coronavírus pegou o mundo de surpresa. Os clubes de futebol buscam alternativas em meio a crise e o Fluminense inovou ao lançar o seu novo uniforme em uma Live.

O Flu lançou os novos uniformes em uma Live comandada pelo rapper tricolor Xamã. Tanto a camisa principal como a segunda, possuem gola em 'Y' e trazem uma homenagem à conquista do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970.

Inicialmente, com as lojas físicas fechadas, as vendas dos novos uniformes serão apenas online e os valores variam de R$ 169,90 a R$ 259,90.