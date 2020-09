Flu vence, mas sofre no ataque mais uma vez

O Fluminense saiu na frente na disputa da quarta fase da Copa do Brasil. O time das Laranjeiras venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Maracanã, e agora joga pelo empate na próxima semana, em Goiânia. Com dificuldades no ataque, o Flu venceu a peleja com um gol contra de João Victor, que deu números finais ao duelo no Rio de Janeiro.

Desde que o jovem Evanílson deixou o Fluminense para se juntar ao Porto, o clube carioca tem sofrido para marcar gols e vencer jogos. O jovem era um dos principais jogadores e uma peça fundamental no ataque da equipe de Odair Hellmann.

O último jogo de Evanílson foi contra o próprio Atlético Goianiense, mas pelo Brasileirão, em 02 de setembro. Naquele jogo, o antigo camisa 99 marcou seu último gol dessa passagem pelo Tricolor. Desde então, o Flu perdeu seus dois jogos (contra São Paulo e Flamengo), mas venceu o Corinthians e agora o Dragão de Goiânia. Em todos esses jogos, porém, a equipe apresentou muitas dificuldades para criar chances de gol.

Hellmann vem testando opções para o comando de ataque e a aposta dessa quarta-feira (16) foi no jovem Luiz Henrique. Ele foi elogiado pelo jogo, pela movimentação e intensidade de jogo, algo que Marcos Paulo não vinha entregando. Apesar da atuação melhor, Luiz Henrique não conseguiu concretizar nenhuma chance em gol.

Entretanto, essa é uma situação contornável se Odair entender que Luis Henrique é, de fato, o melhor homem para a função. Nos treinamentos, usá-lo como "alvo" das jogadas e pensar em estratégias que valorizem seu estilo de jogo podem transformar o atleta nascido em 2001 em uma importante peça para a engrenagem da equipe tricolor.

A situação, porém, se agrava um pouco pelo fato de que a melhor opção para a função é o veterano Fred. O atacante, prestes a completar 37 anos, já não tem a mesma resistência, velocidade e força para batalhar pelas bolas lançadas a ele e atualmente está isolado do elenco por ter testado positivo para a covid-19.

Caso não queira ir ao mercado ou esteja sem as melhores condições financeiras para tal, o clube das Laranjeiras precisará contar com a rápida evolução e adaptação de sua nova joia da base, ou torcer para que Fred se recupere o quanto antes e consiga manter um nível mínimo de competitividade e ritmo de jogo para o restante da temporada.

O fato é que sem um "homem-gol" de ofício, os comandados de Odair Hellmann têm passado por maus bocados dentro das quatro linhas e nem sempre terão um gol contra para se beneficiar em jogos importantes da temporada.