Formiga vai jogar até os 45 anos, mas não no PSG

Formiga nunca se cansa de fazer história. Depois de se tornar a jogadora (nas categorias masculina e feminina) a participar do maior número de Copas do Mundo, com sua sétima aos 41 anos, a brasileira de 43 anos agora pensa nos Jogos Olímpícos de 2021. E não vai parar no Japão.

“Não vou pendurar as chuteiras em Tóquio. Será apenas minha despedida da seleção brasileira. Pretendo jogar dois anos mais, se Deus me der saúde. O cara lá de cima vai decidir, porque se eu tiver saúde e disposição, vai ser difícil me parar”, disse à 'Agência EFE'.

A jogadora deverá buscar um novo clube após quatro anos no Paris Saint-Germain. “Não acredito que seguirei no PSG. Estou analisando algumas propostas com meu agente, para ver onde jogar. Voltar ao Brasil é uma possibilidade”, projetou antes falar sobre a evolução do futebol feminino.

“Está melhorando e isso me deixa feliz. Vários clubes investindo, como Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético (Mineiro), Cruzeiro. Há grandes que estão investindo, e espero que os clubes restantes sigam o exemplo e tenham departamento feminino”, comentou.

Em Tóquio, Formiga deve disputar sua sétima Olimpíada. Ela é a única jogadora de futebol que esteve em todas edições dos Jogos desde que o futebol feminino entrou virou modalidade olímpica, ou seja, desde 1996.