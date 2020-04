Coronavírus: funcionário do Flamengo é internado em estado grave

Um funcionário do Flamengo deu entrada num hospital no Méier, Zona Sul do Rio de Janeiro, com suspeita de coronavírus. Sandro Rilho, que trabalha na parte de eventos da Gávea, chegou ao local na noite de segunda-feira(30), com sintomas da doença e forte falta de ar. Seu quadro é considerado grave.

Familiares relatam que Sandro começou a sentir os sintomas há cerca de uma semana e esperava o resultado de um exame feito no dia 13/03. A diretoria Rubro-Negra tentou mobilizar a transferência do funcionário para um hospital na Barra da Tijuca, mas devido a gravidade não foi possível.

Esse é o segundo caso do covid-19 no Flamengo. O vice-presidente de Consulados e Embaixadas, Maurício Gomes de Mattos, ficou internado em Brasília após ser diagnosticado com a doença. Ele já está em casa e curado do vírus.

Recentemente, Jorge Jesus passou por um susto, após o primeiro exame testar positivo/fraco. Ele precisou fazer duas contraprovas, a primeira deu inconclusivo e a segunda negativo. O treinador está em Portugal e deve retornar ao Rio de Janeiro em meados de abril.