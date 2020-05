Futebol coreano volta com a 'nova normalidade'

O mundo está se preparando para o retorno de várias de suas ligas e, sem dúvida, olhar para a Coreia do Sul agora que seu campeonato foi retomado servirá para começar a entender como serão os jogos.

A partida entre Jeonbuk Motors e Suwon Bluewing pela K League foi disputada, sem surpresa, a portas fechadas. Mas a atmosfera ficou um pouco mais rarefeita quando o sistema de som foi ativado.

Em vez de se escutar o eco dos gritos dos jogadores e treinadores nas arquibancadas vazias, o ambiente teve a reprodução dos cantos da torcida.

Não é a mesma coisa, o futebol continua órfão sem torcida nas arquibancadas.

Prova disso foi a expulsão de Terry Antonis, aos 75 minutos. Foi estranho por várias razões. Ninguém reclamou nas arquibancadas e os alto-falantes do estádio seguiram seu ritmo de cantos.

Os bancos tinham seus sete jogadores de futebol, além de técnicos e demais integrantes separados um do outro por uma distância prudencial, mas insuficiente se formos rigorosos. Todos estavam com sua máscara, mas nem sempre utilizando adequadamente.

As distâncias foram obviamente ignoradas dentro de campo, com disputas, barreiras e muito contato. No entanto, os cumprimentos após o apito final foram feitos com os cotovelos.

O time da casa, Jeonbuk Hyundai Motors, atual campeão, venceu por 1 a 0 graças ao gol de Lee Dong-Gook, aos 84 minutos, seguido por uma estranha comemoração em grupo, na qual ele e seus companheiros fizeram o mesmo gesto para uma arquibancada vazia.