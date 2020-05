"Futebol sem público é mais triste do que dançar com a irmã"

No último final de semana foram disputados os primeiros jogos na volta da Bundesliga, sem público nas arquibancadas. Uma mostra do que será o futebol nos próximos meses, algo que não agrada muita gente.

"Jogar sem público é mais triste do que dançar com a irmã. Vi a Bundesliga e é totalmente lamentável. Se escutam os insultos e se perde a intimidade dos bons momentos", disse Luis Enrique, treinador da Espanha ao programa 'Colgados del Aro'.

Uma decisão que o treinador entende, mas não concorda. "Isso é um negócio que gera muito dinheiro e, apesar do espetáculo ser afetado quando se joga sem público, pode ajudar a passar o confinamento", expressou.

Luis Enrique voltou ao comando da Seleção Espanhola no final do ano passado após ter deixado o comando técnico do combinado por conta da doença de sua filha Xana, posteriormente falecida.