Os artilheiros do Flamengo com Jorge Jesus

Há exatamente um ano o Flamengo anunciava que Jorge Jesus seria o substituto de Abel Braga no comando técnico da equipe carioca. De lá para cá o português causou uma verdadeira revolução no futebol brasileiro e dominou os campeonatos dos quais participou, levando para casa quatro troféus.

Com o mesmo número de títulos e de derrotas e dois campeonatos conquistados em um mesmo final de semana, Jesus apresentou ao Flamengo um novo jeito de jogar futebol e reacendeu a paixão do torcedor rubro-negro que não via a equipe ganhar um título do Brasileirão há dez anos.

E muito do sucesso de Jesus passa pela equipe que montou no Flamengo, e por ter mostrado aos seus jogadores o caminho do gol. Com bons homens de ataque, como Gabigol e Bruno Henrique, o treinador conseguiu a incrível média de 2,32 gols por jogo neste um ano de Flamengo.

Os número do português a frente do Rubro-Negro impressionam, foram 51 jogos, com 38 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas. Além de 118 gols marcados e somente 45 sofridos. Nesta "Era Jesus" foram 16 jogadores diferentes que colocaram a bola para dentro do gol, com Gabigol ocupando a posição de artilheiro em disparada contra Bruno Henrique.

Veja os artilheiros de Jorge Jesus no Flamengo:

Gabigol - 38 gols

Além de ser o artilheiro do Flamengo no ano, o atacante também foi quem mais marcou gols no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores de 2019. Assim, Gabigol acabou sendo o grande artilheiro do Brasil no ano de 2019.

Bruno Henrique - 26 gols

Arrascaeta - 14 gols

Éverton Ribeiro - 5 gols

Reinier e Gerson - 4 gols

Os outros artilheiros de Jorge Jesus

Vitinho - 3 gols

Pedro - 3 gols

Willian Arão - 2 gols

Pablo Marí - 2 gols

Rodrigo Caio - 2 gols

Lincoln - 2 gols

Diego - 2 gols

Michael - 2 gols

Filipe Luís - 1 gol

Gustavo Henrique - 1 gol