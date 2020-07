Gabigol busca recordes agora como 'garçom'

O Flamengo fez prevalecer o seu grande favoritismo e garantiu sua vaga na final da Taça Rio 2020 ao bater o Volta Redonda por 2 a 0 neste domingo (05). Os gols foram marcados por Bruno Henrique, mas outra vez o grande destaque foi a exibição do “garçom” Gabigol.

Foi do camisa 9 as duas assistências que pavimentaram o caminho do triunfo da equipe treinada por Jorge Jesus: passes em profundidade dados fora da área, que mostram um olhar apurado que o artilheiro tem, não apenas para ser o homem do último toque para o fundo das redes, mas também como um construtor.

Impressionou mais a beleza das assistências do que os passes para gols em si. Afinal de contas, se teve um 2019 marcado por um incrível número de tentos, Gabigol incrementou o seu cardápio de ações neste 2020: além de balançar as redes, vem fazendo a sua melhor temporada como “assistente”.

Já são oito passes para gols em 12 partidas disputadas (além dos 11 gols anotados). Segundo o Futdados, Gabriel Barbosa contribui com gols ou assistências em 0.9 dos jogos. Ou seja, é quase uma certeza que ele irá contribuir diretamente para que as redes sejam balançadas. É a melhor média do atacante em toda a sua carreira.

Em relação às assistências, Gabigol está apenas a três de igualar a sua melhor marca de passes para gols em uma temporada. Em 2019, o camisa 9 serviu seus companheiros 12 vezes em 59 partidas de acordo com os números do Futdados. Em 2020, já são 8 em apenas 12 compromissos.

Mantendo esta média, além de bater o seu próprio recorde, Gabigol obriga a torcida flamenguista a fazer uma atualização na carismática plaquinha escrita por torcedores – mesmo sem a permissão de torcedores nos jogos, por causa da pandemia do novo coronavírus. O “Hoje tem gol do Gabigol” precisa dar espaço para algo parecido a “Hoje Gabigol vai decidir”.

Na final da Taça Rio o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, que empatou sem gols com o Botafogo na outra semifinal.