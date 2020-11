Os gols, vítimas, recordes e títulos de Gabigol no Flamengo

Gabriel Barbosa já tem seu lugar cativo no mais alto panteão da lista de grandes ídolos da história do Flamengo, cortesia se sua espetacular participação no mágico ano de 2019, quando além de ter sido artilheiro na conquista do título brasileiro ainda foi o grande herói da épica conquista da Libertadores da América na final única contra o River Plate. Mas a história que escreve em preto e vermelho ainda está longe do fim.

E enquanto segue marcando gols e decidindo partidas, o atacante de 24 anos começa a atingir marcas históricas no número de gols e participações decisivas. Confira, abaixo, uma longa lista dos grandes feitos de Gabriel Barbosa com a camisa rubro-negra.

Quantos gols Gabigol marcou pelo Flamengo?

No total, Gabriel Barbosa já marcou 61 gols em 88 partidas oficiais disputadas desde a sua chegada em 2019. A primeira vítima foi o Americano, em duelo válido pelo Campeonato Carioca, e a última – até aqui - foi o Racing, da Argentina, no duelo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2020.

Evidente que o gol eterno, o que mais marcou até aqui, foi o do título da Libertadores de 2019.

As maiores vítimas

Segundo pesquisa feita pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, do 'UOL', as maiores vítimas de Gabigol pelo Flamengo são: Fluminense, Athletico-PR, Fortaleza, Palmeiras e Grêmio.

O atacante fez um gol nas seguintes equipes: Racing (ARG), São Paulo, Americano, San José (BOL), LDU (QUE), CSA, Corinthians, Ceará, Bahia, Resende, Boavista, Independiente Del Vale (QUE) e Barcelona de Guayaquil (QUE).

Quantas assistências Gabigol deu no Fla?

Nos 88 jogos oficiais disputados pelo Flamengo, Gabigol não limitou-se apenas ao papel de goleador. O atacante também mostra habilidade para rodar a área e servir seus companheiros: até aqui foram 19 assistências em sua conta.

Recordes de Gabigol no Flamengo

Maior artilheiro do Flamengo em uma única edição de Campeonato Brasileiro: em 2019, os 25 gols marcados no caminho rumo ao título fizeram Gabigol ultrapassar a marca de Zico, que em 1980 balançou as redes 21 vezes.

Maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 times (a partir de 2006): o mesmo desempenho no Brasileirão de 2019 também deixou o nome do camisa 9 gravado com destaque na história da Série A com a disputa por pontos corridos.

Top 10 na artilharia história do Flamengo no Brasileirão: os 30 tentos anotados até aqui na Série A já colocam Gabriel Barbosa no grupo dos 10 maiores goleadores rubro-negros no Brasileirão unificado. O atacante ocupa a sétima posição e só está atrás de: Petkovic (31 gols), Nunes (34), Romário (37), Renato abreu (40), Bebeto (41) e Zico (135).

Artilharia do Flamengo no Século XXI: se igualar Zico como maior artilheiro da história do clube é tarefa praticamente impossível, Gabigol está no caminho para virar o maior goleador do Rubro-Negro neste século. Neste momento, Gabriel só está atrás de Renato Abreu – que acumulou 73 tentos em seu nome.

Maior artilheiro do Fla na Libertadores? Gabigol já fez 11 gols pelo Flamengo na Libertadores, e já iniciou a contagem regressiva para superar – nada mais, nada menos – do que Zico como maior artilheiro do clube em todos os tempos na principal competição do continente. O Galinho de Quintino marcou 16 vezes.

Títulos conquistados no clube

Desde 2019, Gabigol já conquistou os seguintes títulos: Campeonato Carioca (2019, 2020), Brasileirão (2019), Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020).

Até quando Gabigol tem contrato com o Flamengo?

Depois do período emprestado pela Internazionale de Milão, Gabigol assinou em definitivo com o Flamengo e possui vínculo até dezembro de 2024. Ou seja: os recordes irão aumentar!