Gabigol, o novo obstáculo de Torrent para acertar o Flamengo

Todos sabiam que substituir Jorge Jesus no Flamengo não seria tarefa fácil, mas o início de Domenec Torrent talvez esteja sendo mais difícil do que os Rubro-Negros esperavam. A equipe aos poucos vai ganhando a cara de seu novo treinador e troca cada vez mais passes. Porém, o time agora é dono do pior ataque do Brasileirão e ainda ganhou um problemas extra: a lesão de Gabigol.

Após cinco jogos com Torrent no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa apenas a 13ª posição na tabela, com cinco pontos. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

E um dos principais motivos para os maus resultados é o fraco desempenho ofensivo que o time vem apresentando. O clube, com provavelmente o melhor elenco do Brasil, é dono do pior ataque do Brasileirão, com três gols marcados em cinco jogos. Ao lado do Rubro-Negro estão Grêmio, Coritiba e Fortaleza, este último com um jogo a menos na competição.

É verdade que o desempenho individual dos jogadores caiu bastante, em especial o de Bruno Henrique. Mas o coletivo também parece estar sentindo as alterações que Torrent tenta aos poucos fazer na equipe.

O Flamengo já é um dos times que mais troca passes na competição e vem tendo um bom aproveitamento de acerto, cerca de 87%, a “assinatura” do trabalho de Torrent - com Jorge Jesus a estratégia era diferente, o time se lançava mais ao ataque e tinha mais velocidade nas transições ofensivas. Mas ao passo que fica mais com a bola, a equipe vem apresentando dificuldade para balançar as redes adversárias.

E dos três gols marcados, os dois últimos foram anotados por Gabigol, e o primeiro, marcado por Arrascaeta, também contou com participação do centroavante. Assim como a maioria dos jogadores, o camisa 9 também teve uma queda de rendimento significativa, mas ainda assim participou de todos os gols da equipe.

Agora, Gabigol teve lesão confirmada pelo clube no reto femoral da coxa direita. Assim, ainda é dúvida para a próxima partida do Fla, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Mais um resultado negativo pode fazer com que a equipe perca ainda mais posições na tabela, o que certamente não ajudará Torrent a ter tranquilidade para trabalhar.

Por outro lado, o treinador terá uma semana inteira livre para treinar a equipe, algo que ainda não havia acontecido. Com ou sem Gabigol, o período será importante para o catalão implementar suas ideias no time.