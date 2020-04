VÍDEO: a quarentena do aniversariante Gabriel Jesus

A disputa pela vaga de titular no ataque parece estar mais aberta do que nunca no Manchester City.

Gabriel Jesus e Sergio Agüero estão correspondendo às expectativas de Pep Guardiola e o brasileiro tem motivos para colocar o argentino no banco. E vice-versa.

A dupla soma 40 gols na temporada e colocam em discussão quem deve ser o titular. Um ano em alta dos sul-americanos que foi interrompido pelo coronavírus.

Em quarentena, o brasileiro - completando 23 anos nesta sexta-feira - e seus companheiros tentam manter a forma com os treinos caseiros.