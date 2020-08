Gabriel: "Não pensamos e não nos preocupamos com arbitragem"

Antes de mais um treino do Corinthians no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Gabriel falou sobre a expectativa para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2020 diante do Palmeiras, marcado para esta quarta-feira (05).

Repórteres perguntaram ao jogador sobre a expectativa como um dos poucos corinthianos que disputaram as três finais consecutivas do Paulistão em 2017, 2018 e 2019 – os outros são Cássio, Walter e Fagner. O jogador também projetou a postura do time.

“Chegamos fortalecidos pela forma como viemos até aqui. Como o Gabe frisou antes, temos 180 minutos para conquistar um título. Pode ter certeza que a gente vai brigar bastante, lutar e procurar honrar a camisa do Corinthians da melhor maneira”, avaliou.

Confira as imagens do vídeo, que apresenta o depoimento do jogador na véspera da decisão contra o rival.