Gallardo volta a ter pesadelo com o Palmeiras... e com técnico português

Apesar de historicamente não ter mais vitórias que derrotas em jogos contra o River Plate, os palmeirenses tinham uma ótima memória – de certa forma recente – dos confrontos contra o River Plate antes do jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. E depois da vitória por 3 a 0 que dá ótima vantagem para carimbar a vaga para a final, o time treinado por Abel Ferreira presenteou a torcida alviverde com mais uma excelente memória contra os Millonarios. Azar de Marcelo Gallardo, técnico da equipe argentina.

Antes do encontro realizado no estádio Libertadores da América, campo do Independiente de Avellaneda que recebeu o duelo enquanto o Monumental de Nuñez, campo do River, passa por reformas, a última vitória pertencia ao Palmeiras. E foi um triunfo histórico: 3 a 0 válido pela Copa Mercosul de 1999. Naquele mesmo ano, o Alviverde já havia feito 3 a 0 para eliminar os Millonarios na semifinal daquela Libertadores enquanto seguia o seu caminho rumo ao título.

Atual técnico da equipe de Buenos Aires, Marcelo Gallardo fazia parte daquele River Plate e foi uma das tantas testemunhas oculares da exibição de gala do meia Alex naquela noite no antigo Parque Antártica, pela Libertadores. Foram dois gols do meia e um de Roque Júnior. Desta vez, os carrascos alviverdes foram Rony, Luiz Adriano e Matias Viña.

O pesadelo particular de Marcelo Gallardo nesta terça-feira (05), contudo, não se restringiu apenas às suas lembranças contra o Palmeiras. A poucos metros do técnico argentino um português, Abel Ferreira, comandava o time brasileiro. Há pouco mais de um ano, Marcelo Gallardo viu Jorge Jesus, técnico do Flamengo em 2019, comemorar o título da Libertadores depois de uma virada histórica na final única de Lima, no Peru.

A noite, portanto, pode ter sido duplamente traumática para Gallardo, mas ainda há margem para recuperação. Ainda que seja difícil, ainda tem o jogo de volta, na próxima semana, em São Paulo.