Gandula 'vira goleiro', invade o campo e evita gol; veja

Um lance insólito aconteceu na partida entre HB Chelghoum Laid e MSP Batna, pela segunda divisão do futebol argelino, e viralizou na internet graças a um gandula que interferiu diretamente no placar.

Os meninos que recolhem e repõem a bola costumam ser uma grande vantagem para os times locais. Eles podem acelerar o jogo devolvendo a bola rapidamente ou, ao contrário, retardá-lo com uma perda de tempo vantajosa para os anfitriões.

No entanto, no jogo deste sábado na Argélia, o gandula protagonizou uma grande polêmica. O lance iniciou em contra-ataque em que o goleiro do time da casa saiu de sua posição e deixou o gol vazio.

O atacante finalizou de longe e a bola ia entrando lentamente. O gandula estava atento ao lado da trave e aproveitou a pouca força do chute para invadir o campo e dar um forte chute para evitar o gol antes de fugir de cena.

O time da casa venceu a partida com um gol de diferença no placar, que ficou em 2 a 1.