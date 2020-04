Gattuso já decidiu o que fazer na próxima temporada

Não haverá mudanças no banco do Napoli para a temporada 2020-21, ou pelo menos é o que a imprensa italiana afirma.

Gennaro Gattuso deixaria claro que ele quer continuar em Nápoles. O jogador não pretende rescindir seu contrato.

E é que Gattuso poderia fazer isso se quisesse. Uma cláusula no contrato que lhe permitirá extinguir esse vínculo com o Napoli em abril deste ano.

No entanto, não vai. Gattuso continuará não apenas até o final do curso, diz 'Il Mattino'. Sua ideia, explica este meio, é terminar seu contrato com o clube. Ambas as partes estão vinculadas até 2021.