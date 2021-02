'GE': Flamengo empresta o goleiro César ao Atlético-GO

O Atlético-GO chegou a um acordo com o Flamengo pelo empréstimo do goleiro César de 29 anos, segundo informações do 'Globoesporte.com'.

A negociação se dá devido a saída do goleiro Jean, destaque do Dragão no Campeonato Brasileiro, mas que pertence ao São Paulo.

Formado nas categorias de base do rubro-negro, César entrou em campo 11 vezes nessa temporada, mas perdeu espaço devido a ascensão de Hugo.

O Atlético-GO é o atual 12º colocado no Brasileirão e deve confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada.