Germán Cano sonha com artilharia e cita marca de Romário

Germán Cano é motivo de expectativa entre os torcedores do Vasco da Gama. Reforço no ataque para esta temporada, o argentino já marcou nove gols em 13 jogos disputados.

"Me sinto muito bem, com muitas expectativas. Realmente estamos trabalhando muito bem, toda a equipe. Espero começar com gol, poder dar muitas alegrias para toda a torcida do Vasco. Que seja uma grande partida. É isso que quer o nosso técnico. É isso que nós queremos. Espero que a gente possa fazer tudo da melhor maneira possível. Iniciar com uma vitória é muito importante para nós", disse o camisa 14 em entrevista aos canais oficiais do clube.

O clube carioca já foi responsável por destacar atacantes como artilheiros do Campeonato Brasileiro. Como ocorreu com Roberto Dinamite, Romário e Edmundo, craques revelados pelo Vasco. O argentino afirma trabalhar para retomar essas histórias de sucesso.

"Esperamos fazer um grande campeonato. Me trouxeram aqui para fazer muitos gols. E é isso que procuro fazer todas as vezes que entro em campo para jogar. Me encantaria alcançar e acho que posso sonhar com isso, pois tenho grandes companheiros e que podem me ajudar a conseguir o objetivo. Por qual motivo não posso entrar na história grande de Vasco?", acrescentou Cano.

O Vasco entra em campo pela segunda rodada do Brasileirão nessa quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em casa, contra o Sport. Confira o vídeo com depoimento do atacante, que cita marcas de Romário e sua vontade de fazer história no time de São Januário.