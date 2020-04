Getafe já negocia com Palmeiras para ficar com Deyverson

Segundo afirma o jornal 'AS', o Getafe já negocia com o Palmeiras por Deyverson, que agradou nos meses em que esteve atuando no clube madrilenho.

No entanto, a publicação aponta motivos para que não seja uma negociação simples. O contrato do brasileiro inclui uma opção de compra obrigatória com muitas cláusulas, e o problema seria que ainda não se sabe quais se cumprirão, já que o futuro do futebol segue incerto devido ao coronavírus.

O preço inicial é de 5,5 milhões de euros, algo que não estaria no orçamento do clube espanhol. Existe uma cláusula que levaria a uma redução de três milhões caso o time se classifique para competições da Uefa, mas não se sabe se a liga será concluída.

Caso o Campeonato Espanhol seja abandonado e a classificação fique como está, o time de Bordalás disputará a Europa League e contará com a redução do preço.