Gil analisa volta aos treinos e nova rotina no Corinthians

Nesta quarta-feira, o elenco do Corinthians realizou o segundo dia de testes e avaliações físicas desta intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava. A novidade do dia foi que os atletas voltaram a utilizar as chuteiras para se readaptarem aos trabalhos no gramado.

“Estamos fazendo uma readaptação deles neste calçado, que tem um solado mais duro, é diferente”, comentou o preparador físico Anselmo Sbragia à Corinthians TV. “Nosso planejamento é já usar nesta semana em alguns testes para quando, na próxima semana, quando os treinamentos forem mais intensos, ocorra uma adaptação e menos problemas futuros para os jogadores”, completou.

Assim como na segunda-feira, os 20 atletas disponíveis foram divididos em três grupos, fizeram circuitos no gramado e deram sequência às avaliações físicas que serão realizadas ao longo da semana.

Gil também conversou com os meios de comunicação do clube e falou sobre o retorno às atividades no CT. “É um pouco estranho para a gente, que está acostumado a chegar ao CT, todo mundo se cumprimentar, fazer nossa rotina como tínhamos antes, mas agora a gente precisa se adaptar à nova realidade que estamos vivendo”, disse o zagueiro.

