"Giroud? Não confunda Fórmula 1 com kart. Eu sou a Fórmula 1"

Aproveitando o confinamento devido ao coronavírus, Karim Benzema decidiu se divertir em seu perfil do Instagram

O francês estava conversando lá com seu ídolo de sempre, Ronaldo Nazário, e o elogiou na frente de todos os seus seguidores.

"Eu estava dizendo aos meus fãs que comecei a gostar de futebol quando vi você na televisão. Para mim, você é o melhor de todos. Eles também me perguntaram sobre 'Zizou', mas eu disse a eles que você é o melhor. Eu tento fazer as coisas que você fez, mas é muito difícil", afirmou o '9' do Real Madrid.

O astro brasileiro não hesitou em responder ao gaulês e o fez com bastante humor. "Você ainda tem muitas coisas para fazer. Só não gosto quando você faz gol no Valladolid", explicou Ronnie.

Além disso, Benzema deixou uma frase que rapidamente se tornou viral quando comparado ao seu compatriota Olivier Giroud, campeão mundial com a França na Rússia 2018.

"As comparações com Giroud? Você não deve confundir a Fórmula 1 com o kart. Eu sou a Fórmula 1", retrucou o atacante merengue. Uma frase que certamente não terá caído bem com no atual jogador do Chelsea.