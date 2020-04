O futebol feminino vem conquistando cada vez mais espaço e, no caso do Brasil, esse espaço é gigante.

As Sereias da Vila, como são conhecidas as jogadoras do Santos, sempre fizeram bonito e cada jogo era uma mostra de talento e garra.

No vídeo abaixo, você confere alguns dos golaços da história da equipe feminina do Santos. Marta, Patrícia Sochor, Maurine e Brena são alguns dos nomes que estão na história do clube.