Goleiro de 16 anos entra em coma após ser atingido por raio

A natureza é imprevisível. Um raio atingiu Ivan Zaborovsky, um jovem goleiro de 16 anos que pertence ao Znamya Truda. O goleiro teve que ser induzido ao coma.

O jovem treinava com sua equipe na região de Orekhobo-Zuevo no último final de semana, quando um raio atingiu seu corpo diretamente, levantando fumaça no campo.

Seus companheiros ficaram chocados, relatou 'RT', quando Zaborovsky sofreu o acidente. Ele foi prontamente levado à UTI de um hospital, onde está agora em coma induzido.

"Estive em contato com o pai. Os olhos de Ivan reagem, ele responde às ordens, a dinâmica da recuperação é positiva. Ele jogará novamente", disse Igor Mayorov, CEO da Znamya Truda.

O goleiro do Ural, Yaroslav Hodzyur, enviou-lhe um vídeo. "Ouvi sua história. Estou feliz que você esteja melhorando. Desejo que tenha uma rápida recuperação", disse ele.