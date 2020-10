Götze faz gol apenas 9 minutos após estrear no PSV

Mario Götze já sabe o que é marcar gol com o PSV. No primeiro jogo desde que ingressou na equipe holandesa, o ex-jogador do Borussia Dortmund demorou apenas nove minutos para balançar a rede.

O internacional holandês aproveitou um grave erro da defesa do PEC Zwolle para fazer a sua estreia pela equipa holandesa. Com um gol bonito, Götze colocou o 0-1 no placar.

Um péssimo passe para Zetterer foi aproveitado pelo talentoso jogador alemão para recuperar a bola na pequena área, tirar do próprio Zetterer e marcar, com pouco ângulo, no gol do PEC Zwolle.

Em sua primeira experiência fora da Bundesliga, Mario Götze já mostrou que pode ser decisivo nos primeiros minutos com a camisa do PSV.