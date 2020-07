Governo Britânico coloca o City-Real Madrid em perigo

Foi uma das notícias do dia, no Reino Unido e também na Espanha. Os viajantes da Península terão que ficar em quarentena. O que leva à pergunta: o que acontecerá com o Manchester City - Real Madrid?

O City-Real está marcado para o dia 7 de agosto, em menos de duas semanas. E quem vencer o embate (o City venceu por 1-2 no Bernabéu), jogará a 'final a oito' em Lisboa.

Mas pode haver um problema. Porque nas próximas horas o governo britânico decretará uma quarentena obrigatória para todos os viajantes vindo da Espanha, porque o COVID-19 está reaparecendo no país espanhol.

A UEFA, consultada pelo 'AS', não se pronunciou sobre o assunto, então terá que esperar até que o decreto seja oficializado, algo que se espera que aconteça neste domingo.

Se a quarentena for aprovada, o governo britânico teria a última palavra na disputa do duelo, porque não haveria tempo para os merengues passarem 14 dias isolados em solo inglês.

Adivinhar o que poderia acontecer é se aventurar no campo da imaginação, mas os cenários possíveis, no momento, são uma exceção do governo ou a disputa da partida em campo neutro, fora do Reino Unido.