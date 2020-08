Grêmio anuncia rescisão com André

André está deixando o Grêmio com 75 jogos disputados e 11 gols marcados. A diretoria informou nesta sexta-feira que chegou a um acordo com o atleta para a rescisão contratual.

O jogador, que chegou em março de 2018 ao clube gaúcho, já não faz mais parte do elenco. Nesse período, ele conquistou dois campeonatos estaduais e participou das campanhas semifinalistas da Libertadores em 18 e 19.

Criticado fortemente pela torcida gremista, o jogador de 29 anos não vinha sendo chamado pelo técnico Renato Gaúcho e está sem atuar desde 23 de janeiro. Seu último gol foi em 27 de setembro, em goleada por 6 a 1 contra o Avaí.

O vice presidente de futebol Paulo Luz destacou o entendimento entre as partes. "o acordo atende ambas as partes, preservando os interesses do Grêmio e viabilizando que o atleta siga sua carreira", afirmou Paulo.

"Reconhecemos todo o esforço e comprometimento demonstrados pelo André em sua passagem pelo Grêmio e desejamos sucesso na continuidade de sua carreira", disse o executivo Klauss Câmarasobre o trabalho durante os 30 meses em que o atacante vestiu a camisa tricolor.