Grêmio e Inter avançam com sabor amargo e desfalques certos para oitavas da Libertadores

Os maiores rivais gaúchos que se enfrentaram pela primeira vez em uma Libertadores da América conseguiram suas classificações para as oitavas de final da competição continental. Mesmo não vencendo suas partidas, Grêmio e Internacional se garantiram na próxima fase da Liberta . Mesmo com a euforia da classificação, a dupla tem motivos para se preocupar, pois jogará pelo menos um dos duelos eliminatórios com desfalques importantes.

O Grêmio não poderá contar com o zagueiro Walter Kannemann, que foi expulso já nos acréscimos da partida contra o América de Cali. Para completar uma noite realmente ruim do argentino, ele fez um gol contra no começo da segunda etapa que ia dando a vitória para o time colombiano até os 55 minutos do segundo tempo, quando Diego Souza converteu o pênalti sofrido e empatou o jogo .

Já o Internacional, que perdeu seu jogo contra a Católica , não poderá contar com as presenças de Victor Cuesta e Rodinei. Os dois receberam cartões amarelos no jogo contra a Universidad Católica e, pelo acúmulo de cartões, não poderão entrar em campo no primeiro jogo das oitavas de final.

O Tricolor se classificou em primeiro lugar do Grupo E, enquanto o Inter terminou em segundo. Para o sorteio do confronto das oitavas de final, os times estarão no pote 1 e pote 2, respectivamente. Como não há bloqueiros para confronto, existe a possibilidade de haver outro Gre-Nal já nas oitavas de maior competição de clubes da América do Sul.

O sorteio acontece nessa sexta-feira (23) , e definirá quais times se enfrentarão rumo ao sonho da conquista da taça mais cobiçada da América.

De qualquer forma, os dois times já se classificaram com mais otimismo para as fases finais em outros anos. O Grêmio anda claudicante no Brasileirão, embora tenha feito uma campanha mais sólida na Libertadores, mas falta ao time de Renato Gaúcho algumas boas apresentações em sequência para dar mais confiança à equipe.

Já o Inter, de Eduardo Coudet, vive a situação oposta. O Colorado vai muito bem no Brasileirão e lidera o certame ao lado do Flamengo. A campanha na Libertadores, porém, é o que preocupa o torcedor. A derrota para a Universidad Católica na última rodada da fase de grupos não ajudará o time vermelho a ter mais confiança, mas pode servir para Coudet enxergar os erros e os pontos que precisam de ajuste para a fase mais importante do torneio.